Число жертв стрельбы в Утрехте возросло до трех

Число жертв стрельбы на трамвайной остановке в голландском Утрехте возросло до трех, еще пять человек получили ранения, сообщает информационный портал NOS со ссылкой на местные власти.

Утром в понедельник, 18 марта, мужчина открыл стрельбу по пассажирам на станции Октоберплейн. В связи с инцидентом полиция разыскивает 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. По некоторым данным, мужчина может быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Ранее он уже обвинялся в применении огнестрельного оружия в том же районе.

В связи с атакой уровень террористической угрозы в Утрехте был поднят до максимального. Власти Нидерландов также усилили меры безопасности в резиденции правительства в Гааге, в столичном аэропорту Схипхол и других транспортных узлах.