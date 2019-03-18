Стрелок в Утрехте мог открыть огонь по родственнику

Подозреваемый в нападении на людей в голландском городе Утрехте стрелял в одного из своих родственников, сообщает news.de.

По данным портала, полиция связалась с семьей 37-летнего выходца из Турции Гёкмена Таниса, разыскиваемого по подозрению в нападении, его родственники рассказали, что мужчина стрелял в женщину по семейным причинам, а затем в тех, кто попытался оказать ей помощь.

Утром в понедельник, 18 марта, иностранец открыл огонь по пассажирам на станции «Октоберплейн», после чего скрылся. Жертвами нападения стали три человека, не менее пяти получили ранения.

По некоторым данным, мужчина может быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, стало известно, что ранее он уже обвинялся в применении огнестрельного оружия в том же районе.

В связи с атакой уровень террористической угрозы в Утрехте был поднят до максимального. Власти Нидерландов также усилили меры безопасности в резиденции правительства в Гааге, в столичном аэропорту Схипхол и других транспортных узлах.