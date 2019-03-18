Западные кредиторы рекомендовали Киеву доработать законопроекты о незаконном обогащении

Западные кредиторы рекомендовали Украине доработать законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение. С соответствующим письмом Международный валютный фонд (МВФ), посол США и глава представительства Евросоюза обратились в Верховную раду.

Как рассказал глава комитета украинского парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, в документе международные партнеры просят отложить рассмотрение всех проектов, так как они «несовершенны, в том числе и президентский», пишет ТАСС в понедельник, 18 марта.

26 февраля Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении не соответствующей принципам верховенства права. Свое решение инстанция объяснила тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Данная статья была внесена в Уголовный кодекс страны в 2015 году по требованию Брюсселя в рамках ассоциации с Евросоюзом, а также в связи с обязательствами Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) для предоставления кредитов.

Решение Конституционного суда вызвало резкую критику на Украине, в частности среди парламентариев, которые называли это шагом к отказу от антикоррупционной реформы и пересмотру упрощенного визового режима с европейскими странами. В ЕС данное решение также сочли недальновидным, напомнив Киеву о его обязательствах, в частности, перед МВФ.

На сегодняшний день в Верховной раде зарегистрировано 13 законопроектов об ответственности за незаконное обогащение, в том числе президентский.