Прямой эфир

Западные кредиторы рекомендовали Киеву доработать законопроекты о незаконном обогащении

0
Фото: ukrinform.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные кредиторы рекомендовали Украине доработать законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение. С соответствующим письмом Международный валютный фонд (МВФ), посол США и глава представительства Евросоюза обратились в Верховную раду.

Любо-дорого выбирать: украинцам невыгодно ехать домой голосовать
Многие проживающие в России граждане Украины не смогут отдать свой гражданский долг 31 марта

Как рассказал глава комитета украинского парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, в документе международные партнеры просят отложить рассмотрение всех проектов, так как они «несовершенны, в том числе и президентский», пишет ТАСС в понедельник, 18 марта.

26 февраля Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении не соответствующей принципам верховенства права. Свое решение инстанция объяснила тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Данная статья была внесена в Уголовный кодекс страны в 2015 году по требованию Брюсселя в рамках ассоциации с Евросоюзом, а также в связи с обязательствами Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) для предоставления кредитов.

Решение Конституционного суда вызвало резкую критику на Украине, в частности среди парламентариев, которые называли это шагом к отказу от антикоррупционной реформы и пересмотру упрощенного визового режима с европейскими странами. В ЕС данное решение также сочли недальновидным, напомнив Киеву о его обязательствах, в частности, перед МВФ.

На сегодняшний день в Верховной раде зарегистрировано 13 законопроектов об ответственности за незаконное обогащение, в том числе президентский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский посол призвала Киев уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Порошенко пожаловался на «задолбавших» его коррупционеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017