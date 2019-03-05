Американский посол призвала Киев уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого из-за потери доверия к нему.

По ее словам, целостность антикоррупционных учреждений невозможно обеспечить, пока Холодницкий не будет уволен.

«Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», –– цитирует посла УНИАН.

В прошлом году в отношении главы украинской антикоррупционной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний. Как пишут украинские СМИ, под руководством Холодницкого САП «слил» несколько уголовных дел, а сам глава ведомства лично инструктировал фигурантов, как избежать наказания.

После этого генпрокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник призвали квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого.

Однако комиссия ограничилась выговором.

27 февраля Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Суд постановил, что статья не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Подобное решение раскритиковал Евросоюз. В ЕС отметили, что отмена статьи негативно скажется на борьбе с коррупцией в стране.