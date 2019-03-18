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В Госдуме ответили на предложение НАТО вернуть Крым Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал заявление НАТО, которые предложили России вернуть Украине Крым.

«Любое столкновение могло полностью перевернуть ситуацию»
Воспоминания жителей Крыма о том, как полуостров возвращался в Россию

По мнению парламентария, полуостров вошел в состав РФ навсегда.

«Крым вернулся в Россию навсегда и бесповоротно. Я не думаю, что в России к власти вновь, сейчас или в будущем, придут Хрущевы, которые согласны будут делать такие подарки, как тот, который был сделан, правда, в рамках Советского Союза, от РСФСР Украинской ССР», — цитирует Затулина РЕН ТВ.

Он отметил, что все основания Киева для того, чтобы считать Крым своим, связаны исключительно с «незаконным решением 1954 года», принятым советским лидером Никитой Хрущевым.

Депутат подчеркнул, что Украина 23 года «хозяйничала в Крыму», не сделав ничего для его развития.

Именно поэтому в Крыму на момент его возвращения в Россию было 193 украинские воинские части. Затулин также добавил, что ни одна из них не рискнула защищать эту так называемую украинскую территорию.

По его словам, все подобные заявления НАТО лишь приводят к тупику, так как Россия не собирается возвращать Крым.

«Крым вернулся, потому что этого хотели люди, которые все 23 года были заложниками ситуации... Мы Крым никуда не собираемся возвращать», — отметил парламентарий.

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила вернуть полуостров Украине.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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