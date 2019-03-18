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В Сети ответили Макаревичу на слова о возвращении Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пользователи Сети обрушились с критикой на лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, который осудил своих фанатов, радующихся воссоединению Крыма с Россией.

Наш: россияне не изменили отношения к возвращению Крыма
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В своем посте в Facebook рокер обвинил поклонников в том, что в 2014 году они скандировали «УраКрымнаш!» и просили сделать совместные фото. Также он выразил мнение, вопреки всеобщему убеждению красота мир не спасет.

«Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вы что считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать всё, что вы испражняете и визжать от удовольствия?» — написал один из комментаторов поста.

«У дедушки Андрюши халявные виноградники ушли с Крымом. Вот и вся «боль», — предположила другая пользовательница.

«Макаревич упрекнул россиян за поддержку лозунга «Крым наш». А россиянам плевать на этого «любителя прогибаться» под изменчивый мир. #Крым наш», — написал третий.

Макаревич не в первый раз нелестно высказывается о возвращении полуострова в состав России. Так, летом 2018 года он заявил, что Москве в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Украиной. Слова культурного деятеля вызвали шквал негодования в соцсетях. Многие не поняли, кто должен был «купить» полуостров и у кого, а другие и вовсе предложили продать самого Макаревича.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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