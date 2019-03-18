Лидер «Агаты Кристи» осудил Макаревича за слова о Крыме

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, который осудил своих фанатов, радующихся воссоединению Крыма с Россией.

«Я не готов анализировать психосоматику Макаревича, почему у него такое поведение… Я просто хочу сказать, что его мир, наверное, уже ничего не спасет, и вообще я наблюдаю, что в его мире красоты все меньше и меньше», — сказал Самойлов в комментарии «Федеральному агентству новостей».

Как подчеркнул рокер, музыканты работают для того, чтобы люди стали добрее и лучше, поэтому нельзя относиться к публике так, как Макаревич.

Лидер «Машины времени» нелестно высказался о поклонниках в своем посте в соцсети Facebook. Он обвинил фанатов в том, что в 2014 году они скандировали «УраКрымнаш!».

Макаревич не в первый раз нелестно высказывается о возвращении полуострова в состав России. Так, летом 2018 года он высказал мнение, что Москве в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Украиной. Заявление культурного деятеля вызвало шквал негодования в соцсетях. Многие не поняли, кто должен был «купить» полуостров и у кого, а другие и вовсе предложили продать самого Макаревича.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.