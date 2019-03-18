Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией. Свою позицию, приправленную бранной лексикой, он изложил на странице в Facebook.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!

Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо — Ред.) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал музыкант.

Макаревич не в первый раз нелестно высказывается о возвращении полуострова в состав России. Так, летом 2018 года он высказал мнение, что Москве в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Украиной. Заявления культурного деятеля вызвало шквал негодования в соцсетях. Многие не поняли, кто должен был «купить» полуостров и у кого, а другие и вовсе предложили продать самого Макаревича.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа. Пятилетие «крымской весны» на полуострове отметят масштабными праздничными мероприятиями, участие в которых примет президент России Владимир Путин.

По данным последнего опроса ВЦИОМа, подавляющее большинство россиян по-прежнему положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Такой точки зрения придерживаются 88% граждан. В свою очередь, крымские сенаторы заверили «Известия», что ожидания от исторических событий 2014 года не просто оправдались, но и были превышены.