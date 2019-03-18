В Кремле напомнили о произошедших в Крыму переменах

Отношения России и Украины после воссоединения Крыма с РФ находятся в свернутом состоянии по инициативе Киева. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос украинского журналиста о том, есть ли в Кремле программа по улучшению отношений между двумя странами.

«[На Украине] свернута работа различных [российско-украинских] соглашений, запрещена работа наших СМИ. Ход истории вс\е расставит по местам», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что несмотря на это украинцы посещают Крым и убеждаются в произошедших там переменах к лучшему.

«Насколько изменилась их (крымчан. — «Известия») жизнь за эти пять лет — говорит само за себя», — добавил пресс-секретарь президента.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.