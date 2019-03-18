Прямой эфир

В Кремле напомнили о произошедших в Крыму переменах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения России и Украины после воссоединения Крыма с РФ находятся в свернутом состоянии по инициативе Киева. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос украинского журналиста о том, есть ли в Кремле программа по улучшению отношений между двумя странами.

«[На Украине] свернута работа различных [российско-украинских] соглашений, запрещена работа наших СМИ. Ход истории вс\е расставит по местам», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что несмотря на это украинцы посещают Крым и убеждаются в произошедших там переменах к лучшему.

«Насколько изменилась их (крымчан. — «Известия») жизнь за эти пять лет — говорит само за себя», — добавил пресс-секретарь президента.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «Крымская весна» стартовал в Москве
В Совфеде отреагировали на заявление ЕС по Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017