В Совфеде отреагировали на заявление ЕС по Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Европейский союз (ЕС) своим заявлением о непризнании Крыма фактически оправдывает действия Киева по инциденту в Керченском проливе.

«В Европе упорно не хотят замечать реальность. По большому счету они не прилагают особых усилий для того, чтобы понять, что произошло в Крыму в 2014 году. А также и того, что случилось в Киеве в конце 2013-го», — цитирует сенатора RT.

Он также отметил, что в Европе еще долго не будут признавать принадлежность Крыма, несмотря на постепенное появление «здравых голосов», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 17 марта ЕС отказался вновь признавать итоги референдума, состоявшегося в Крыму в 2014 году. В заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини было отмечено, что ЕС сохраняет свою приверженность полной реализации политики непризнания Крыма как части России. По мнению ЕС, именно нарушения международного права Россией привели к событиям в Керченском проливе и в Азовском море.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян после инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры коснулись военных, в частности на командующего Южным военным округом (ЮВО) России и главу погрануправления ФСБ Крыма.

25 ноября прошлого года три судна ВМС Украины зашли в территориальные воды России в Керченском проливе. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования остановиться от ФСБ. Затем и корабли, и их служащие были задержаны. Во время допроса украинские военные признали, что провокация была преднамеренной.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.