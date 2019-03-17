Евросоюз вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

Европейский союз отказался признавать итоги референдума, состоявшегося в Крыму в 2014 году. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 17 марта.

«Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини. По ее мнению, действия России в Крыму являются прямым вызовом международной безопасности, который могут повлечь серьезные последствия для мирового правопорядка.

В документе подчеркивается, что ЕС сохраняет свою приверженность полной реализации политики непризнания Крыма как части России.

По мнению ЕС, именно нарушения международного права Россией привели к событиям в Керченском проливе и в Азовском море.

Помимо этого критике подверглось строительство моста через Керченский пролив, воспринимаемое Евросоюзом как очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета полуострова.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян после инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры коснулись военных, в частности на командующего Южным военным округом (ЮВО) России и главу погрануправления ФСБ Крыма.

25 ноября прошлого года три судна ВМС Украины зашли в территориальные воды России в Керченском проливе. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования остановиться от ФСБ. Затем и корабли, и их служащие были задержаны. Во время допроса украинские военные признали, что провокация была преднамеренной.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.