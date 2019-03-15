Крымчане за пять лет стали жить на два года дольше

Продолжительность жизни крымчан за пять лет увеличилась на два года, сейчас она составляет 72,7 года. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, пишет «РИА Новости».

«Этот темп существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год», — подчеркнула она. Скворцова добавила, что состояние здравоохранения полуострова в 2014 году было таким, что невозможно было без модернизации применять современные диагностические и лечебные технологии в медицинских организациях.

Отмечается, что в рамках модернизации был проведен капитальный ремонт 16 основных медицинских учреждений и поставлено более четырех тысяч единиц необходимого оборудования.

14 марта журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж заявил, что воссоединение Крыма с Россией привело к «ренессансу» полуострова. Он напомнил, что в Симферополе обновили крупный международный аэропорт, ввели в строй автодорогу к Крымскому мосту. Отметил он и возрастающее международное значение полуострова, заметив, что с каждым годом все больше иностранных делегаций участвуют в Ялтинском экономическом форуме.

Ранее в четверг бывший депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце. 13 марта французская делегация во главе с Мариани приехала в Крым на торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Ожидается, что гости пробудут на полуострове до 16 марта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.