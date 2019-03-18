Фестиваль «Крымская весна» стартовал в Москве в понедельник, 18 марта. В городе работают несколько площадок, на которых состоятся концерты, спектакли, выставки и мастер-классы.

Гости фестиваля могут попробовать блюда крымской кухни и поучаствовать в спортивных состязаниях. Ожидается, что в этот день его посетят тысячи жителей и гостей столицы, сообщает телеканал «Звезда».

18 марта в России отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. Договор о вхождении регионов в состав РФ был подписан по итогам референдума 2014 года, когда более 95% населения высказались за возвращение в состав России.

Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Накануне президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, что Крым вернется под контроль государства сразу же после выборов.