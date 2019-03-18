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В Московский регион вернулись грачи

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Фото: commons.wikimedia.org/Shalom
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На территорию Москвы и Подмосковья массово вернулись грачи, зимовавшие в теплых краях. Также жители региона уже могут заметить скворцов, жаворонков и чибисов. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Первые перелетные птицы уже стали возвращаться....Я надеюсь, когда начнется очередное потепление, пойдет массовый прилет уже и скворцов, и жаворонков», — сказал он, добавив, что сейчас их только единицы.

Ранее 18 марта сообщалось, что тушканчики проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки. Зимовали грызуны в специальных холодильниках в полной темноте при температуре +3…+4 градуса.

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