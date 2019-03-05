В Московском зоопарке проснулись степные сурки

С наступлением весны в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки — восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки Нагайна и Сара. На поверхности вольера животные не показывались с середины октября, сообщается 5 марта на сайте мэра Москвы.

«За время спячки сурки потеряли около трети веса. Так, самец Арчи в октябре весил около 6,5 кг, а сейчас его вес составляет всего 4,7 кг. Проснувшимся голодным зверькам наши зоологи уже начали давать корм — салат и разнообразные овощи», — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

В столичном зоопарке пообещали, что совсем скоро из зимней спячки выйдут тушканчики. Вслед за ними последуют ежи, тенреки, сони, бурые и гималайские медведи.

27 февраля сообщалось, что в Липецком зоопарке раньше срока проснулись бурые медведи Машка и Мишка. Причиной столь раннего пробуждения назвали аномально теплую погоду в конце зимы.