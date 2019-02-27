Медведи в Липецком зоопарке вышли из спячки раньше срока

В Липецком зоопарке раньше срока проснулись бурые медведи Машка и Мишка. Причиной столь раннего пробуждения называют аномально теплый февраль.

Как рассказали в зоопарке, обычно Машка и Мишка выходят из зимней спячки к середине марта. Но в этом году они проснулись и выбрались из берлоги раньше в связи с непривычно теплой погодой, пишет Lipetskmedia.

Сейчас они увлеченно хоть и не очень резво кувыркаются в вольере. Медведи в основном пребывают в сонливом состоянии и часто зевают.

25 февраля сообщалось о том, что в Пензенском зоопарке отметили Международный день белого медведя. Обычно он празднуется 27 февраля, но в Пензе решили организовать его чуть раньше.