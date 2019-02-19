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В Новосибирском зоопарке родились два белых медвежонка

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Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. А. ШИЛО
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В Новосибирском зоопарке белая медведица по имени Герда родила двух медвежат. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что детеныши появились на свет 11 декабря 2018 года. Сотрудники зоопарка узнали об этом благодаря камерам видеонаблюдения. Новорожденных животных врачи пока не осматривали, чтобы не тревожить их.

Медвежата уже открыли глаза и активно набирают в весе. Сама Герда всё время находится рядом с детенышами и изредка выпускает их на улицу поесть снега.

По словам директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, случаи, когда у медведиц получается выкормить двух медвежат, довольно редки. Поэтому на данный момент спокойствие их матери крайне важно. Посетителей зоопарка просят не бросать в вольер игрушки и корм.

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