Обвинение собирается обжаловать приговор по делу о гибели детей на карельском Сямoзeрe, по которому половина фигурантов была оправдана. Об этом в понедельник, 18 марта, заявила гособвинитель Ирина Кириллович.

«Конечно, будем обжаловать», — сказала она после оглашения приговора. Ее слова приводит «РИА Новости».

Всего по делу проходили шесть фигурантов.

Двое из них — бывший директор лагеря Елена Рeшeтoвa и ее заместитель Вадим Винoгрaдoв — получили по 9,5 лет колонии общего режима. Инструктор Валерий Крупoдeрщикoв приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Остальных трех подсудимых — инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Рoспoтрeбнaдзoрa Анатолия Кoвaлeнкo и врио руководителя управления Людмилу Кoтoвич — Петрозаводский городской суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.

Трагедия на карельском озере Сямoзeрo произошла 18 июня июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.