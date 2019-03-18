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Суд оправдал трех фигурантов дела о трагедии в лагере на Сямозере

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Фото: ТАСС/Подгорный Игорь
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Петрозаводский городской суд 18 марта оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей в парк-отеле «Сямозеро». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

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Подсудимым — инструктору Павлу Ильину, экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Людмиле Котович — были вынесены оправдательные приговоры в связи с недоказанностью их вины.

Двое фигурантов — экс-директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов — получили по 9,5 года колонии общего режима. Инструктора Валерия Круподерщикова приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания.

Решение суда пока не вступило в силу.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года в акватории Сямозера. Трое работников лагеря вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись, в результате погибли 14 детей.

Как установило следствие, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин организовали водный поход, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии. Одно из плавсредств было неисправно и перегружено. Кроме того, дети не были обеспечены спасательными жилетами на время похода, а инструкторы не обладали необходимым уровнем подготовки.

По данным Генпрокуратуры, глава республиканского управления Роспотребнадзора и его заместитель знали о наличии многочисленных нарушений в ООО «Парк-отель «Сямозеро», однако не приняли мер для предотвращения их последствий. К трем годам лишения свободы в колонии-поселении была приговорена фельдшер Ирина Щербакова, которая приняла звонок тонущего мальчика за шутку.

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