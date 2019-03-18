Мариинский театр отмечает 175-летие Римского-Корсакова

Мариинский театр отмечает 175-летие великого композитора Николая Римского-Корсакова. Семь из 15 его опер впервые прозвучали именно в стенах Мариинки. В честь юбилея музыканты театра исполнят весь репертуар классика.

Фестиваль «Римский-Корсаков — 175» продлится до 12 апреля. Произведения композитора прозвучат не только в петербургской консерватории. Гала-концерты пройдут во Владивостоке, Владикавказе и Москве.