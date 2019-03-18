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Американского школьника 100 раз ударили ножом за желание выйти из банды

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Фото: Global Look Press/Vladimir Chicas
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Пять членов сальвадорской банды MS-13, или Mara Salvatrucha («Мара Сальватруча» — «бригада сальвадорских бродячих муравьев»), зарезали подростка, а затем подожгли его тело.

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16-летний школьник Джексон Пинеда-Чикаса 8 марта вместе с еще четырьмя членами банды отправился на встречу в дом лидера вирджинской клики MS-13.

Там ему нанесли 100 ударов ножом. Затем тело выбросили на обочине дороги и подожгли. Подростка смогли опознать после публикации снимка татуировки на левой руке.

Точная причина убийства не называется. По словам матери погибшего, ее сыну угрожали после слов о желании выйти из рядов банды, передает «Федеральное агентство новостей».

MS-13 — хорошо организованная международная преступная группировка, созданная иммигрантами из Сальвадора, действующая по Северной и Центральной Америке и насчитывающая от 50 до 300 тыс. членов.

Глава Белого дома Дональд Трамп в мае 2018 года заявил, что продолжит называть Mara Salvatrucha животными, члены которой, по его мнению, в составе каравана мигрантов пытаются проникнуть через границу США.

30 апреля 2018 года караван автобусов с сотнями граждан стран Центральной Америки достиг границы Мексики с США, чтобы демонстративно попросить убежища в Соединенных Штатах. Таким образом они бросили вызов политике сокращения притока мигрантов, проводимой администрацией Трампа.

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