Прямой эфир

Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после выборов

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко пообещал начать работу по обновлению военной ракетной программы страны в случае переизбрания на высший государственный пост. Об этом политик заявил 17 марта в ходе встречи с избирателями на Михайловской площади в центре Киева.

«Порошенко надо купить 2 млн голосов»
Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев — о предстоящих выборах и урегулировании в Донбассе

«Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы», — приводит слова главы государства «Интерфакс – Украина».

Он также добавил, что, если сохранит за собой президентский пост, Украина останется независимой от России, передает ТАСС.

«Еще немного усилий, и этой весной мы пройдем точку невозвращения в отношении России», — подчеркнул Порошенко, добавив, что не допустит срыва выборов.

По его словам, кампанию встреч с избирателями пытаются перевести в уличные беспорядки. «Обязанность украинской власти — этого сценария никак не допустить», — добавил он.

Между тем в начале агитационной встречи собравшиеся освистали главу государства и его жену Марину. Некоторые из них выкрикивали: «Позор!», «Пошел прочь, Порошенко!», «Мародер!»

6 марта Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. 11 марта стало известно, что Порошенко поручил конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назначил нового главного разведчика Украины
Порошенко объявил о «триедином» ударе по России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017