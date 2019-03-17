Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после выборов

Президент Украины Петр Порошенко пообещал начать работу по обновлению военной ракетной программы страны в случае переизбрания на высший государственный пост. Об этом политик заявил 17 марта в ходе встречи с избирателями на Михайловской площади в центре Киева.

«Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы», — приводит слова главы государства «Интерфакс – Украина».

Он также добавил, что, если сохранит за собой президентский пост, Украина останется независимой от России, передает ТАСС.

«Еще немного усилий, и этой весной мы пройдем точку невозвращения в отношении России», — подчеркнул Порошенко, добавив, что не допустит срыва выборов.

По его словам, кампанию встреч с избирателями пытаются перевести в уличные беспорядки. «Обязанность украинской власти — этого сценария никак не допустить», — добавил он.

Между тем в начале агитационной встречи собравшиеся освистали главу государства и его жену Марину. Некоторые из них выкрикивали: «Позор!», «Пошел прочь, Порошенко!», «Мародер!»

6 марта Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. 11 марта стало известно, что Порошенко поручил конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В предвыборной гонке лидирует Владимир Зеленский.