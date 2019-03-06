Прямой эфир

Порошенко пригрозил создать на Украине мощные ракетные комплексы

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Петр Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Об этом он рассказал в среду, 6 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Мирный НАТО: альянс обсуждает последствия развала ДРСМД
Его представители уверяют, что не заинтересованы в гонке вооружений

Порошенко обвинил Москву в развале системы контроля над вооружениями. Речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, такая ситуация вынуждает Киев и его союзников находить новые способы для обеспечения безопасности.

Глава государства отметил, что у Украины есть право создавать современные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы.

«Это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит предоставить войскам новые возможности для поражения противника на значительном расстоянии», — цитирует Порошенко ТАСС.

6 марта российский премьер Дмитрий Медведев сказал на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург, что выход США из ДРСМД разрушает систему глобальной безопасности. Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что такое решение американских властей ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кандидат в президенты США Уоррен призвала сохранить ДРСМД
В Совфеде назвали иллюзией возвращение США к переговорам по ДРСМД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017