Порошенко пригрозил создать на Украине мощные ракетные комплексы

Украинский президент Петр Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Об этом он рассказал в среду, 6 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Порошенко обвинил Москву в развале системы контроля над вооружениями. Речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, такая ситуация вынуждает Киев и его союзников находить новые способы для обеспечения безопасности.

Глава государства отметил, что у Украины есть право создавать современные системы вооружения для самозащиты, в том числе мощные ракетные комплексы.

«Это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит предоставить войскам новые возможности для поражения противника на значительном расстоянии», — цитирует Порошенко ТАСС.

6 марта российский премьер Дмитрий Медведев сказал на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург, что выход США из ДРСМД разрушает систему глобальной безопасности. Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что такое решение американских властей ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.