Порошенко назначил нового главного разведчика Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового временно исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки (СВР) страны, им стал Андрей Алексеенко. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

Документ был подписан в субботу, 16 марта.

Ранее Алексеенко занимал должность первого заместителя председателя службы. Прежний глава СВР Егор Божок был уволен со своего поста 14 марта и перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Имя подозреваемого в спецслужбе не назвали.