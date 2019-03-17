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Порошенко назначил нового главного разведчика Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко назначил нового временно исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки (СВР) страны, им стал Андрей Алексеенко. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

Документ был подписан в субботу, 16 марта.

Ранее Алексеенко занимал должность первого заместителя председателя службы. Прежний глава СВР Егор Божок был уволен со своего поста 14 марта и перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Имя подозреваемого в спецслужбе не назвали.

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