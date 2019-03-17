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Россияне заинтересовались полетами в США после снижения стоимости визы

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Фото: Depositphotos
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Россияне начали проявлять больший интерес к поездкам в США после снижения цены на американскую визу на три года до $160. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

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Отмечается, что также уменьшилась стоимость перелета из России в Соединенные Штаты. Так, в начале марта средняя цена билета составила 36 тыс. рублей, что на 10% меньше в сравнении с февралем.

Специалисты Aviasales обратили внимание, что продажи билетов в США сократились на 35% в начале 2019 года после введения дополнительных сборов для получения визы. Однако после сообщений об отмене допплаты интерес на полеты с Соединенные Штаты увеличился на 25%.

Ранее, 1 марта, стало известно, что Россия и США договорились отменить дополнительный взнос в размере $143 и взимать $160 за все виды виз. По мнению сторон, такие меры поспособствуют улучшению деловых, гуманитарных и туристических отношений двух государств.

В декабре прошлого года посольство США в России объявило о введении с 2019 года дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы. Таким образом, в случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России платил $160, а в случае получения многократной визы сроком до трех лет — дополнительно $143.

В августе прошлого года в Госдепартаменте США объявили о новом пакете санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». Под его действие попали компании и лица, занимающиеся поставками в Россию продукции двойного назначения. Позже стало известно, что во второй пакет санкций может попасть авиакомпания «Аэрофлот», которая является единственным российским перевозчиком, осуществляющим беспересадочные рейсы в Соединенные Штаты.

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