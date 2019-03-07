Великобритания анонсировала ужесточение правил выдачи визы инвестора

Правила выдачи визы инвестора в рамках борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег будут ужесточены в Великобритании. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

Теперь для получения «золотой визы», позволяющей в перспективе получить паспорт Соединенного Королевства, необходимо инвестировать в британский бизнес, а не только в ценные бумаги.

Кроме того, например, соискатели визы инвестора категории Tier 1 должны будут подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более £2 млн ($2,55 млн). Ранее этот срок составлял 90 дней. Впрочем, Лондон не станет проверять около трех тыс. владельцев виз инвестора, 60% из которых составляют граждане России и Китая, как это планировалось ранее.

20 мая 2018 года международный комитет палаты общин опубликовал антироссийский доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании». Его авторы утверждают, что Лондон «используется в качестве базы для коррумпированных активов из РФ», в связи с чем призывают власти ввести запрет на российские облигации и применить новые санкции в отношении Москвы.