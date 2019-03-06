Пушков предложил Лондону снизить накал шпиономании

Для нормализации отношений Великобритании и России, о желании которой заявил посол страны в РФ Лори Бристоу, Лондону необходимо снизить накал шпиономании и хотя бы на время отказаться от воинственных заявлений в адрес Москвы. Об этом в среду, 6 марта, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

«Посол Британии в Москве Бристоу: Лондон хотел бы стабилизировать отношения с Москвой, т.к. у них есть и общие интересы. Мысль здравая — Британия не выигрывает от плохих отношений с Россией. Но для этого следует снизить накал шпиономании и предложить (министру обороны Великобритании Гэвину — Ред.) Уильямсону немного помолчать», — посоветовал член Совета Федерации.

В конце февраля британский посол Лори Бристоу заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Россией. В качестве позитивного примера он привел встречу первого замминистра иностранных дел России Владимира Титова с министром по делам Европы сэром Аланом Дунканом на полях конференции по безопасности в Мюнхене. По словам Бристоу, это была первая «существенная встреча» на министерском уровне с момента событий в Солсбери, произошедших 4 марта 2018 года.

11 февраля министр обороны королевства Гэвин Уильямсон выступил с заявлением, в котором рассказал о готовности Великобритании после Brexit применить жесткую силу для поддержания своих интересов и о том, что Россия должна «дорого заплатить за свои провокации», которые якобы и стали причиной напряженных отношений Москвы и Запада. Это присоединение Россией Крыма, а также обвинения ее во вмешательстве в президентские выборы в США и в отравлении Скрипалей, которые Москва неоднократно называла безосновательными.

Уильямсон известен и другими своими воинственными и резкими заявлениями в адрес России. Так, он грозил «послать Москве предупреждение» заходом британского корабля «Эхо» в Черное море, предлагал России «отойти и заткнуться» и обещал «применить силу» в любой точке мира.

Российское посольство назвало дикостью «безответственное «бряцание» оружием британским министром».