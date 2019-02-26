Британский посол заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Россией

Лондон получает из Москвы сигналы, свидетельствующие о желании Москвы стабилизировать двусторонние отношения, заявил британский посол в России Лори Бристоу.

«Как я уже говорил, нашей целью на следующие несколько месяцев является стабилизация отношений. Я не хотел бы говорить о деталях, но из Москвы идут сигналы, что они также этого хотят», — сказал дипломат в интервью «Интерфаксу».

В качестве примера посол привел встречу первого замминистра иностранных дел России Владимира Титова с министром по делам Европы сэром Аланом Дунканом на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Как отметил Бристоу, это была первая «существенная встреча» на министерском уровне с момента событий в Солсбери.

«Очевидно, что обе стороны хотят двигаться по этому пути (улучшения отношений. — Ред.). Встреча прошла успешно, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация», — подытожил он.

4 марта 2018 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

По версии Великобритании, «Новичок» был разработан в России. Москва все обвинения категорически отвергает и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.