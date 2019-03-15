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Введение платы за въезд в Венецию коснется приезжающих на день

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Фото: Global Look Press/Walter Bibikow
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Платить за въезд в исторический центр Венеции станут те туристы, которые не планируют оставаться в городе на ночь. Об этом заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Предполагалось, что въездная плата будет введена 1 мая. Однако сейчас Бруньяро заявил, что сроки введения переносятся на несколько месяцев. Мэр хотел бы сделать всё к лету, но заявил, что торопиться не стоит и все зависит от перевозчиков, так как плату необходимо будет внести в стоимость билета.

Как пишет «РИА Новости», те туристы, которые будут проживать в гостинице на территории Венеции, будут платить только туристический налог.

27 февраля коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

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