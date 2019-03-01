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Россия и США договорились о возвращении визового сбора в размере $160

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Фото: Depositphotos
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Москва и Вашингтон договорились о возобновлении с понедельника, 4 марта, практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что данный «совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества», он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами двух стран.

В декабре прошлого года посольство США в России объявило о введении с 2019 года дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы. Таким образом, в случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России платил $160, а в случае получения многократной визы сроком до трех лет — дополнительно $143.

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