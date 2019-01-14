Прямой эфир

Россия заявила о готовности уравнять цены на визы с США

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Кенунен Елена
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова обсуждать с США вопрос об установлении одинаковых цен на визы, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Личные консьержи в Waldorf Astoria Hotels & Resorts

«Приказ МИД России, предусматривающий отдельный порядок расчета стоимости виз для граждан США — в прямой зависимости от стоимости американской визы для россиян — находится сейчас на регистрации в Минюсте России», — уточнил дипломат, его слова приводит «РИА Новости»

Как пояснил Иванов, после регистрации и официального опубликования документ вступит в силу.

Он выразил сожаление, что США пошли на повышение визовых сборов, несмотря на наличие у них этой информации.

С 2019 года виза в США для деловых или туристических поездок на срок до трех лет подорожала за счет введения дополнительного сбора. При запросе однократной визы на срок 12 месяцев заявитель должен оплатить пошлину в размере $160, при многократной визе сроком до трех лет — еще $143, то есть трехлетняя виза теперь стоит $303 (до 2019 года — $160).

При этом на сайте американского посольства указывалось, что изменения основаны на «взаимности» — такой же сбор Россия якобы взимает с американских граждан за тот же тип визы.

В России ставки сборов для американцев, как и для граждан иных государств (Британии, Саудовской Аравии), дифференцированы в зависимости от кратности визы: $90 за однократную визу, $144 за двукратную и $270 за многократную. Если документ оформляется в срочном порядке (в течение 1–3 дней), то сбор, соответственно, оплачивается в двойном размере. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учеба по обмену: Франция и Россия создадут общий молодежный офис
В перспективе возможно и обсуждение отмены виз для молодых людей
Россия и Куба продлили безвизовый режим до 90 дней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017