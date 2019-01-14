Россия заявила о готовности уравнять цены на визы с США

Россия готова обсуждать с США вопрос об установлении одинаковых цен на визы, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Приказ МИД России, предусматривающий отдельный порядок расчета стоимости виз для граждан США — в прямой зависимости от стоимости американской визы для россиян — находится сейчас на регистрации в Минюсте России», — уточнил дипломат, его слова приводит «РИА Новости».

Как пояснил Иванов, после регистрации и официального опубликования документ вступит в силу.

Он выразил сожаление, что США пошли на повышение визовых сборов, несмотря на наличие у них этой информации.

С 2019 года виза в США для деловых или туристических поездок на срок до трех лет подорожала за счет введения дополнительного сбора. При запросе однократной визы на срок 12 месяцев заявитель должен оплатить пошлину в размере $160, при многократной визе сроком до трех лет — еще $143, то есть трехлетняя виза теперь стоит $303 (до 2019 года — $160).

При этом на сайте американского посольства указывалось, что изменения основаны на «взаимности» — такой же сбор Россия якобы взимает с американских граждан за тот же тип визы.

В России ставки сборов для американцев, как и для граждан иных государств (Британии, Саудовской Аравии), дифференцированы в зависимости от кратности визы: $90 за однократную визу, $144 за двукратную и $270 за многократную. Если документ оформляется в срочном порядке (в течение 1–3 дней), то сбор, соответственно, оплачивается в двойном размере.