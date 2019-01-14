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МИД предлагает ввести плату за электронные визы в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Введение символической платы за электронные визы в России поможет решить проблему фейковых анкет. Такое мнение высказал в беседе с «РИА Новости» замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Евгений Иванов.

На сегодняшний день электронная виза выдается иностранцам бесплатно для посещения некоторых регионов Дальнего Востока. Введение такой же системы планируется и в Калининграде.

«Но в результате такого подхода на Дальнем Востоке мы столкнулись с большим количеством фейковых анкет, когда иностранцы их просто заполняют в электронном виде на пробу или ради развлечения, иногда прикрепляют фотографии знаменитых людей, политиков. Это мешает работе системы, потому что каждая анкета проходит через определенные этапы проверки», — сказал он.

По его словам, введение небольшой платы за оформление электронной визы позволит «отсеять весь этот мусор». При этом он подчеркнул, что пока ни одна из стран мира, сопоставимых с Россией по размеру и уровню развития, не решилась перейти к полноценному внедрению системы электронных виз. «В данном вопросе нам следует действовать поэтапно, анализируя каждый шаг и его последствия», — сказал Иванов.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток в марте 2017 года. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. На Дальнем Востоке режим действует с 1 августа прошлого года.

Ранее 14 января сообщалось, что Россия готова обсуждать с США вопрос об установлении одинаковых цен на визы. Приказ МИД России, предусматривающий отдельный порядок расчета стоимости виз для граждан США — в прямой зависимости от стоимости американской визы для россиян — находится сейчас на регистрации в Минюсте России.

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