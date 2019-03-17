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Два человека пострадали в крупном пожаре в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Челябинске. В результате происшествия пострадали два человека, сообщается на сайте МЧС по Челябинской области.

Отмечается, что возгорание произошло на площади в 150 кв. м в здании, которое использовалось для проживания сотрудников одной из местных производственных компаний.

Самостоятельно строение покинули 16 человек, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Для ликвидации возгорания привлекались 52 человека и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в России сократилось количество пожаров. О снижении свидетельствуют данные доклада МЧС. За прошедший год ведомство зафиксировало более 126 тыс. таких ЧП, а в 2016-м — 140 тыс.

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