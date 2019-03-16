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Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

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Фото: 24.mchs.gov.ru
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Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Бобровка Красноярского края, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, возгорание началось в одноэтажном здании в ночь на субботу. К моменту прибытия бригады пожарных огнем были охвачены кровля дома и веранда.

«Погибли (обгорели) двое детей — мальчик 2018 года рождения и девочка 2016 года рождения. Одна девушка 1996 года рождения получила ожоги 2–3 степени», — приводит «Интерфакс» сообщение главка МЧС.

Уточняется, что для ликвидации пожара потребовалось три часа. В тушении были задействованы 22 человека и 7 единиц техники.

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