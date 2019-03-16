Два человека погибли при пожаре в Саратовской области

Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, в огне погибли два человека. Об этом сообщается 16 марта на сайте областного управления Следственного комитета.

Предварительно, пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Вокзальной в ночь на 16 марта. Пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили около входа на полу 25-летнего мужчину. Его вынесли из квартиры и передали врачам.

«После тушения огня в жилой комнате на кровати обнаружено тело 66-летнего хозяина домовладения, а в ванной комнате — тело его 65-летней супруги без признаков жизни», — добавили в ведомстве. По предварительной информации, пожилая пара погибла из-за отравления продуктами горения.

Жизни пострадавшего при пожаре угрозы нет. Проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре пенсионеров.

В январе 2018 года сообщалось о сокращении количества пожаров в России. По мнению спасателей, россияне, в том числе курильщики, стали осторожнее обращаться с огнем. Улучшилась и информированность в области безопасности благодаря интернету и соцсетям.