Кучеров и Овечкин набрали четыре очка в матче «Тампы» и «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча во Флориде завершилась со счетом 6:3.

Форвард «молний» Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи. Всего в 72 матчах сезона россиянин набрал 117 (35+82) очков.

В свою очередь, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем. Лидер «Вашингтона» в 71 матче набрал 81 (48+33) очко, передает «Газета.ру».

Другой российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов записал себе в актив результативную передачу. Теперь в 65 матчах первенства у хоккеиста 63 (18+45) балла.

15 марта Кучеров установил рекорд по результативным передачам за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян, добравшись до отметки в 80 очков.

Предыдущее достижение оформил форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, набравший 78 передач в сезоне-2008/09. Кроме того, Кучеров ранее обошел Малкина (113) и Овечкина (112) по очкам в регулярном чемпионате НХЛ за сезон.