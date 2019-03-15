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Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам за сезон среди россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил рекорд по результативным передачам за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщается на сайте лиги.

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Форвард забросил две шайбы в ворота соперников и сделал две результативные передачи в матче против «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате (5:4). В текущем сезоне Кучеров достиг отметки в 80 пасов, что является рекордным показателем для россиян в НХЛ за сезон, пишет RT.

Отмечается, что предыдущее достижение сделал Евгений Малкин, оформивший 78 передач в сезоне-2008/09. Среди европейских игроков рекордсменом является Петер Штястны, который сделал 93 передачи в сезоне-1981/82, а наибольшее число пасов в истории НХЛ принадлежат Уэйну Гретцки — в сезоне-1985/86 он отличился 163 пасами.

Кроме того, хоккеист набрал 115 очков, обойдя Евгения Малкина (113) и Александра Овечкина (112) по очкам в регулярном чемпионате НХЛ за сезон. Последний раз такую результативность демонстрировали 12 лет назад. В сезоне-2006/07 игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби записал в свой актив 120 очков, сообщает телеканал «360». При этом Кучеров набрал 115 очков в 71 матче, в то время как Кросби понадобилось для этого 79 встреч.

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