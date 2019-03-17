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Три очка Дадонова принесли «Флориде» победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez
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«Флорида Пантерз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Калифорнии завершилась со счетом 4:3. Российский нападающий Евгений Дадонов забросил две шайбы и отметился голевой передачей.

Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в текущем сезоне. В таблице Восточной конференции «Флорида» занимает 11-е место, набрав 76 очков. «Лос-Анджелес» идет на 15-й строчке на Западе с 58 очками.

Ранее нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «Известиям» заявил о готовности сыграть за сборную России на чемпионате мира в Словакии. Также Кузнецов оценил шансы «Кэпиталз» на вторую подряд победу в Кубке Стэнли.

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