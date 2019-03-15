Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4. При этом к середине второго периода «Тампа» проигрывала со счетом 0:3. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Никита Кучеров. 25-летний хоккеист также отдал две голевые передачи.

Он продолжает возглавлять список бомбардиров лиги, на его счету 115 очков (35 шайб + 80 передач) в 71 матче. Последний раз этой отметки в НХЛ достигал форвард «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби в сезоне-2006/07.

«Тампа» набрала 112 очков и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» расположился на 15-м месте с 54 очками.

В другом матче дня «Питтсбург» обыграл «Баффало Сейбрз» (5:0). Евгений Малкин отдал голевую передачу, а шайба Александра Радулова помогла «Далласу» победить «Миннесоту Уайлд» (4:1).

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» (5:2). Россиянин Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал передачу, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов также ассистировали партнерам.

После матча Овечкин получил пирогом в лицо в раздевалке команды. В это время капитан команды давал интервью и не ожидал подвоха. Овечкин не оценил юмор и выругался в адрес одноклубников. Таким образом «Вашингтон» решил отметить День числа пи. В этот праздник в США принято печь и есть «Пи-роги» (Pi pie) с изображением числа.