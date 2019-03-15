Прямой эфир

Овечкин разозлился после удара пирогом в лицо

0
Фото: twitter.com/Capitals
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил пирогом в лицо в раздевалке команды, передает «Спорт-Экспресс».

В это время капитан команды давал интервью и не ожидал подвоха. Овечкин не оценил юмор и выругался в адрес одноклубников.

Таким образом «Вашингтон» решил отметить День числа пи. В этот праздник в США принято печь и есть «Пи-роги» (Pi pie) с изображением числа.

2 марта Овечкин установил очередной рекорд НХЛ. Шайба в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) стала для него 45-й в 10 сезонах подряд, что стало уникальным достижением лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккейная лига ОАЭ пригласит Овечкина и Малкина
Танцы Овечкина на Кубе попали на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017