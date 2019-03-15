Овечкин разозлился после удара пирогом в лицо

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил пирогом в лицо в раздевалке команды, передает «Спорт-Экспресс».

В это время капитан команды давал интервью и не ожидал подвоха. Овечкин не оценил юмор и выругался в адрес одноклубников.

happy pi day 🙃 pic.twitter.com/FYmpqDX72U — Washington Capitals (@Capitals) March 14, 2019

Таким образом «Вашингтон» решил отметить День числа пи. В этот праздник в США принято печь и есть «Пи-роги» (Pi pie) с изображением числа.

2 марта Овечкин установил очередной рекорд НХЛ. Шайба в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) стала для него 45-й в 10 сезонах подряд, что стало уникальным достижением лиги.