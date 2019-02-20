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Хоккейная лига ОАЭ пригласит Овечкина и Малкина

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В Объединенных Арабским Эмиратах создадут клуб для выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом рассказал «РИА Новости» российский бизнесмен, глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL) Владимир Бурдун.

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«Чтобы разговаривать с КХЛ, мы прежде всего должны навести порядок внутри EHL. На всех уровнях. Лига не была должным образом зарегистрирована. С юридической стороны EHL больше напоминала любительский чемпионат. А мы стараемся ко всему подходить профессионально», — приводит слова бизнесмена RT.

Он также отметил, что команда планирует начать выступления в КХЛ уже в 2021 году, а в свой состав хочет пригласить звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в частности, Павла Дацюка, Александра Овечкина, Евгения Малкина и других хоккеистов, которые в будущем вернутся из НХЛ. По словам Бурдуна, EHL готова обсуждать с ними детали контрактов.

Ранее 20 февраля сообщалось, что Евгений Малкин сравнялся с Дацюком по числу голевых передач в НХЛ.

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