Овечкин десятый раз в карьере забил 40-ю шайбу за сезон

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайм Дакс» регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард продемонстрировал такой результат десятый раз в карьере.

Вместе с тем его шайба, заброшенная в ворота соперника, не спасла команду от поражения в гостевой встрече. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу калифорнийцев. У хозяев матча отличились нападающие Кори Перри и Адам Хенрик, оформившие по дублю, и форвард Якоб Сильверберг. У «Вашингтона» гол также забил защитник Джон Карлсон, пишет «Газета.ру».

6 февраля сообщалось, что Овечкин признан лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. На его счету 1180 очков. Хоккеист на один балл обошел рекорд своего бывшего одноклубника Сергея Федорова.