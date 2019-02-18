Тарасенко набрал 400 очков в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Таким образом, россиянин набрал очки в 12-м матче НХЛ подряд. Всего в его активе 51 балл в текущем сезоне (26 голов + 25 передач), передает «Газета.ру».

В общей сложности форвард набрал в НХЛ 401 очко (204+197). Для этого ему понадобилось 478 матчей. Это пятый результат в истории клуба.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает шестое место, набрав 67 очков. «Миннесота» идет восьмой, имея в своем активе 60 баллов.

17 февраля «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличился россиянин Никита Кучеров. 25-летний хоккеист также отметился голевой передачей. Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата, набрав 94 очка (27 шайб, 67 передач).