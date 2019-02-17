Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличился россиянин Никита Кучеров. 25-летний хоккеист также отметился голевой передачей.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата, набрав 94 очка (27 шайб, 67 передач).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 20 сейвов. Василевский стал первой звездой матча, Кучеров — второй.

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 92 очка. «Монреаль» идет на седьмой строчке и имеет в активе 69 очков.

15 февраля «Тампа» со счетом 6:0 разгромила «Даллас Старз», а Кучеров шестой раз в сезоне набрал в одной игре НХЛ четыре очка.