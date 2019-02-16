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Россияне набрали пять очков в матче «Рейнджерс» и «Баффало» в НХЛ

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Фото: REUTERS/Kevin Hoffman
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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:2. Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Кроме того, один гол и ассист на свой счет записал другой россиянин Павел Бучневич.

Наместников был признан лучшим игроком матча. Теперь на его счету 19 (6 шайб + 13 передач) очков в текущем сезоне. В активе Бучневича 21 (11+10) очко. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. «Баффало» идет 10-м с 63 очками.

«Вашингтон Кэпиталз» ранее победил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 6:4. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи и забросил одну шайбу, Евгений Кузнецов записал на свой счет два гола и два ассиста.

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