Россияне набрали пять очков в матче «Рейнджерс» и «Баффало» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:2. Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Кроме того, один гол и ассист на свой счет записал другой россиянин Павел Бучневич.

Наместников был признан лучшим игроком матча. Теперь на его счету 19 (6 шайб + 13 передач) очков в текущем сезоне. В активе Бучневича 21 (11+10) очко. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. «Баффало» идет 10-м с 63 очками.

«Вашингтон Кэпиталз» ранее победил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 6:4. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи и забросил одну шайбу, Евгений Кузнецов записал на свой счет два гола и два ассиста.