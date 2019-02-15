Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче с «Далласом» (6:0) нападающий набрал четыре очка. Россиянин возглавляет рейтинг бомбардиров в текущем сезоне, на его счету 93 очка.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Тройку замкнул российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, пишет ТАСС.

13 февраля Никита Кучеров был назван главной звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Калгари Флэймз» он также забил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг».