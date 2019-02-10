Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура. Игра прошла в Стокгольме.

С российской стороны голы забили Андрей Кузьменко (35-я и 40-я минуты) и Александр Кадейкин (54-я минута). У чехов отличился Томаш Зогорна (29-я минута), передает ТАСС.

Ранее россияне обыграли команду Финляндии (3:2, по буллитам) и проиграли шведской сборной (2:4).

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сборная России занимает первое место с 19 очками. У Чехии и Финляндии по 11 очков, у Швеции — 10.

Российские хоккеисты победили на двух предыдущих этапах, которые прошли в Хельсинки и в Москве.

Заключительный этап турнира пройдет в Чехии в мае.