Кучеров шестой раз в сезоне набрал в одной игре НХЛ четыре очка

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 6:0 одержал победу над «Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий победителей Никита Кучеров смог набрать четыре очка, забив один гол и сделав три результативные передачи, сообщает 15 февраля ТАСС.

Помимо Кучерова, взятием ворот отметились Алекс Киллорн, Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев и дважды Стивен Стэмкос.

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский 32 раза отразил удары противника.

13 февраля Никита Кучеров был назван главной звездой игрового дня в НХЛ. В матче против «Калгари Флэймз» он также забил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне на счету Кучерова уже 92 (26+66) очка. Россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, а «Тампа» — лидировать в Восточной конференции. У «молний» после победы на Далласом 90 очков в 58 матчах.