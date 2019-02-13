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Кучеров назван первой звездой дня в НХЛ

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Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports
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Российский форвард ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Хоккеист заработал четыре очка, забросив одну шайбу в ворота «Калгари Флэймз» и сделав три результативные передачи, и, таким образом, внес свой вклад в победу «Тампы» над соперником со счетом 6:3, пишет RT.

Второй звездой дня в НХЛ стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в ворота «Чикаго Блэкхоукс». Третьей звездой дня назвали российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина, который отразил 30 бросков в игре с «Флорида Пантерз», пишет «Газета.ру».

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