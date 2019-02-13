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Хоккеисту «Динамо» Раисову сломали нос в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Форварду столичного «Динамо» Аслану Раисову сломали нос в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Инцидент произошел в матче против «Йокерита» в Москве, который завершился победой бело-голубых со счетом 5:3.

«Раисову сломали нос ударом в голову, наверное, еще один игрок теперь выпадет на какой-то срок», — цитирует наставника «Динамо» Владимира Крикунова ТАСС.

Также он указал, что форварду московского клуба Дмитрию Кагарлицкому клюшкой разбили лицо.

После этого хоккеист показал неприличный жест в адрес скамейки «Йокерита» и получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Йокерит» идет четвертым, имея в активе 76 баллов.

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